Aantal organisaties gaat verder met Mette-Marit na interview

Een aantal Noorse organisaties heeft besloten de samenwerking met kroonprinses Mette-Marit voort te zetten na het interview dat zij vrijdag gaf over haar banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Onder meer het Noorse Blauwe Kruis vindt dat Mette-Marit kan aanblijven als beschermvrouwe.

Meerdere instellingen waarvan Mette-Marit beschermvrouwe is, lieten weten de samenwerking te heroverwegen nadat duidelijk was geworden dat de kroonprinses jarenlang contact had met Epstein. Zij wachtten af tot Mette-Marit hierover meer uitleg zou geven. Nu zij een interview heeft gegeven, noemt het Blauwe Kruis het “vanzelfsprekend” dat de samenwerking verder kan gaan. “We zijn blij dat de kroonprinses ervoor heeft gekozen om de pers te woord te staan ​​en vragen te beantwoorden”, aldus de organisatie tegen persbureau NTB. Ook het Kristiansand International Children’s Film Festival wil verder met Mette-Marit.

Andere instellingen, zoals het Noorse Rode Kruis, zijn er nog niet uit. De organisatie laat weten de verklaring van Mette-Marit te gaan bestuderen. Ook het Førdefestivalen heeft meer bedenktijd nodig en de Raad voor Geestelijke Gezondheid, die de samenwerking eerder pauzeerde, besluit op een later moment.

Een paar instellingen hadden al besloten niet verder te gaan met Mette-Marit als beschermvrouwe, zoals de Noorse Bibliothekenvereniging. De instelling Sex og samfunn (Seks en samenleving) verbrak in februari als eerste organisatie de samenwerking met Mette-Marit. In een e-mail aan NTB laat de instelling weten ook na het interview nog achter dat besluit te staan.

In het betreffende interview gaf Mette-Marit onder meer aan door Epstein “gemanipuleerd en bedrogen” te zijn.