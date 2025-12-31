Aantal volgers van koningshuis op Instagram passeert 1 miljoen

Het aantal volgers van het Instagramkanaal van het Koninklijk Huis passeerde in 2025 de grens van 1 miljoen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in een jaaroverzicht op sociale media. De teller van het aantal volgers stond woensdagochtend op 1.007.843.

Het Koninklijk Huis is breed aanwezig op sociale media, met accounts op Instagram, Facebook, X, LinkedIn, YouTube en Threads. Ook heeft het Koninklijk Huis een website, waar in het Nederlands en Engels informatie over de Oranjes te vinden is. Ook de websites van de Koninklijke Verzamelingen, Kroondomein Het Loo en Koninklijk Paleis Amsterdam “zijn inmiddels rechtstreeks te bereiken voor bezoekers”, meldt de RVD.

Het jaaroverzicht biedt een overzicht van de belangrijkste activiteiten en bezoeken van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in 2025. Zo was Nederland gastland van de NAVO-top in juni en bracht het koningspaar in december een staatsbezoek aan Suriname, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de republiek.