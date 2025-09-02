Aardbeving Afghanistan raakt koning Harald diep

Koning Harald leeft mee met alle slachtoffers van de zware aardbeving in Afghanistan. “Het nieuws over de verwoestende aardbeving die Afghanistan heeft getroffen, heeft mij diep geraakt”, laat de Noorse vorst weten in een condoleancebericht.

“Deze ramp heeft veel levens geëist en op grote schaal vernielingen aangericht”, gaat Harald verder. “Namens mijzelf en het Noorse volk wil ik mijn oprechte medeleven en diepste sympathie betuigen aan de nabestaanden en anderen die door deze tragische gebeurtenis zijn getroffen.”

De aardbeving met een kracht van 6.0 trof het land rond middernacht in de nacht van zondag op maandag. Het dodental is opgelopen tot meer dan 1400.