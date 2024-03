Aartsbisschop bidt met Pasen voor gezondheid Charles en Catherine

Aartsbisschop Justin Welby van Canterbury heeft zondag tijdens de paasmis koning Charles en prinses Catherine beterschap gewenst. Ook vroeg hij kerkgangers te bidden voor de zieke leden van de Britse koninklijke familie.

“In ons leven zijn er momenten die ons voorgoed veranderen, soms is dat individueel”, begon Welby zijn preek in de kathedraal van Canterbury. “We hebben de waardigheid van de koning en de prinses van Wales gezien en met hen meegeleefd toen ze over hun kanker spraken. Door hun gebrek aan egoïsme, hun genade en hun geloof hebben ze zoveel anderen een hart onder de riem gestoken.”

Vorige week deelde aartsbisschop Welby op X al een bericht waarin hij schreef met zijn gedachten bij de zieke Catherine te zijn. De geestelijk leider van de anglicaanse kerk prees de prinses toen “voor haar optimistische instelling” en was blij om te horen dat Catherine zich elke dag iets sterker voelde.