Aartsbisschop: op uitvaart Philip toonde Queen leiderschap

Aartsbisschop Justin Welby noemt het moment waarop koningin Elizabeth alleen zat tijdens de begrafenis van haar man prins Philip het “absolute hoogtepunt” van haar tijd als koningin van het Verenigd Koninkrijk. “Dat was leiderschap”, zegt Welby tegen de BBC.

Tijdens de begrafenis van prins Philip, in april 2021, zat koningin Elizabeth vanwege het coronavirus niet bij haar familie, maar alleen. Welby, aartsbisschop van Canterbury, vindt dat het “duidelijkste moment” waarop de Britse monarch leiderschap toonde. Welby prijst de manier waarop koningin Elizabeth haar taken “zeer serieus” neemt. “Maar ze neemt zichzelf niet erg serieus. Ze heeft een geweldig gevoel voor humor”, aldus de aartsbisschop.

Elizabeth viert op 6 februari dat ze zeventig jaar op de troon zit. De feestelijkheden zijn vanwege de coronapandemie uitgesteld naar de zomer. In juni staat er onder meer een Trooping the Colour-parade, een liveconcert vanaf Buckingham Palace en een speciale dienst in de kathedraal van St. Paul gepland.