Aartsbisschop waarschuwt voor complottheorieën over Catherine

Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, waarschuwt voor het verspreiden van complottheorieën over prinses Catherine. Welby noemt het “extreem ongezond” dat er zo veel over haar wordt gespeculeerd. De prinses van Wales onderging in januari een buikoperatie en werd sindsdien vrijwel niet in het openbaar gezien. Haar afwezigheid leidde op sociale media tot allerlei theorieën, die alleen maar toenamen toen vorige week een bewerkte foto van Catherine werd gedeeld.

De aartsbisschop noemt het “ouderwetse dorpse roddels” en zegt dat mensen met gezondheidsklachten “hun leven in alle rust” moeten kunnen leiden. “We zijn geobsedeerd door samenzweringen en we hebben weinig gevoel voor de menselijkheid van degenen die in de schijnwerpers staan”, zei Welby tegen de digitale zender Times Radio.

Welby vindt dat ook mensen die beroemd zijn recht hebben op privacy. “Zonder dat iedereen eist dat ze om de dag iets bewijzen.”