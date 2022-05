ABBA-leden en Zweeds koningspaar bij Voyage-première

De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia waren donderdagavond bij de première van ABBA Voyage. De hologrammentournee van de Zweedse band werd geopend in de speciaal gebouwde ABBA Arena in Londen. ABBA-leden Agnetha Fältskog (72), Anni-Frid Lyngstad (76), Björn Ulvaeus (77) en Benny Andersson (75) werden zelf ook voor het eerst in 36 jaar weer samen op de foto gezet.

De hologrammen-concertreeks van de Zweedse popgroep ABBA gaat vrijdag van start. Tot en met december staat de virtuele groep bijna tweehonderd keer op het podium in de speciaal gebouwde arena in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen.

“We hebben onze hart en ziel in deze hologrammen gestopt. Nu nemen ze het van ons over”, zei Ulvaeus voor de première tegen Britse media.

Bij de première waren ook verscheidene bekende artiesten aanwezig. Zo maakten Kylie Minogue, Myleene Klass en Sophie Ellis-Bextor hun opwachting.