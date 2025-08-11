Abbas bedankt Bin Salman voor rol in verdere erkenning Palestina

De Palestijnse president Mahmoud Abbas is de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman erkentelijk voor de rol die zijn land heeft in het bereid vinden van andere landen om de Palestijnse staat te erkennen. Dat meldt staatspersbureau SPA maandag over het telefoongesprek dat de twee eerder op de dag hadden.

Abbas zou de 39-jarige troonopvolger hebben bedankt “voor zijn intensieve inspanningen om tijdens de conferentie in New York de breedste internationale steun voor de Palestijnse zaak te verkrijgen, om het Palestijnse volk en hun rechtvaardige zaak te steunen”, staat in een verklaring.

Eind vorige maand vond in het VN-hoofdkwartier in New York een internationale conferentie plaats over de erkenning van Palestina en stappen die gezet moeten worden om de zogenoemde tweestatenoplossing te bereiken. Voorzitters van die bijeenkomst waren Saudi-Arabië en Frankrijk. Enkele dagen voor die conferentie kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan in september de Palestijnse staat officieel te gaan erkennen. Later werd bekend dat nog een aantal andere landen, waaronder Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Portugal, hun voornemen hebben uitgesproken om dat ook te gaan doen.

Verder verzekerde Bin Salman Abbas tijdens het gesprek dat zijn land “de misdaden, wrede praktijken en pogingen tot gedwongen verplaatsing van het Palestijnse volk veroordeelt”. Ook riep hij de internationale gemeenschap op een einde te maken aan het geweld tegen burgers in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever.