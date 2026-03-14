Abbey Hoes warm ontvangen door castleden Máxima-serie

Abbey Hoes en Steef de Bot zijn “heel erg warm ontvangen” door de cast van de Videoland-serie Máxima. Dat zeggen de acteurs, die in het tweede seizoen van de serie de rollen van prins Constantijn en prinses Laurentien vertolken, in gesprek met het ANP. Hoes en De Bot ervoeren de samenwerking met de andere castleden, die elkaar al kenden van het eerste seizoen, als een “geoliede machine”. Het nieuwe seizoen van Máxima verschijnt vanaf zaterdag 14 maart op Videoland.

Beide acteurs zijn naar eigen zeggen niet bezig met of de koninklijke familie de serie bekijkt. Zo kan De Bot zich voorstellen “dat ze daar geen behoefte aan hebben”. “In deze tien jaar die we verslaan, gebeurt er nogal veel. Mooie momenten, maar ook pijnlijke momenten”, aldus de 35-jarige acteur. Hoes vertelt dat de acteurs “heel integer en respectvol” invulling hebben gegeven aan hun personages. “Het is niet dat we mensen naspelen of belachelijk willen maken”, benadrukt de 31-jarige actrice. “Als we ze tegen zouden komen, kunnen we ze wel gewoon recht aankijken”, vult De Bot haar aan.

Hoewel het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten en personen, vertelt De Bot dat er genoeg ruimte was voor eigen invulling en creativiteit. “We kennen deze figuren vooral van de iconische momenten, alleen niet van hoe ze achter de gesloten deuren zijn. Dus dat is toch een interpretatie.” De acteur beschrijft de stukken waarin je de familie in huiselijke kring ziet dan ook als “de meest interessante scènes. Omdat je dan ineens de mens achter het publieke figuur mag zien.”

Beide acteurs spelen ook mee in de spin-off Mabel en Margarita, die gaat over Mabel Wisse Smit en prinses Margarita, en kijken ernaar uit om hun collega’s weer te zien tijdens de opnames. “Het is een heel leuk team”, aldus De Bot. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de serie te zien is.