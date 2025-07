Abdullah belt Trump over ontwikkelingen Midden-Oosten

De Jordaanse koning Abdullah heeft zaterdag met de Amerikaanse president Donald Trump gebeld. Het tweetal besprak de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten, met name in Gaza en Syrië.

Abdullah, die in februari Trump ontmoette in het Witte Huis, herhaalde de noodzaak om alles in het werk te stellen om de oorlog in Gaza te stoppen en de toevoer van humanitaire hulp naar alle gebieden in de Gazastrook te waarborgen, meldt het Jordaanse persbureau Petra. Ook prees hij de inspanningen van Trump om de situatie in de regio te de-escaleren.

Tijdens het telefoontje spraken Abdullah en Trump ook over manieren om de samenwerking tussen Jordanië en de Verenigde Staten te versterken.