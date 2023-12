Abdullah benadrukt bij Trudeau belang staakt-het-vuren Gaza

De Jordaanse koning Abdullah heeft ook bij de Canadese premier zijn zorgen geuit over het verloop van de oorlog in de Gazastrook, meldt het hof op X. In een telefoongesprek met Justin Trudeau benadrukte Abdullah onder meer het belang van een onmiddellijk staakt-het-vuren, gelet op de humanitaire situatie, van de oorlog tussen Israël en Hamas.

Ook zei de 61-jarige vorst, net zoals eerder afgelopen maand, “gedwongen verplaatsing van Palestijnen uit de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever volledig te verwerpen”. Voor hem is het nu van belang dat de humanitaire hulp aan de burgerbevolking in Gaza opgeschaald wordt.

Volgens Abdullah kan militair optreden “nooit vrede brengen” tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Hij pleit voor “het creëren van een politieke horizon die leidt naar rechtvaardige en allesomvattende vrede, op basis van de tweestatenoplossing”.