Abdullah bezoekt stichting die gratis iftarmaaltijden uitdeelt

Koning Abdullah van Jordanië heeft een bezoek gebracht aan een stichting die arme mensen gratis iftarmaaltijden aanbiedt, waarmee het vasten wordt verbroken. Ook bezocht de koning de renovatie van de Al-Husseini-moskee in de Jordaanse hoofdstad Amman.

Het Jordaanse hof heeft beelden van beide bezoeken van Abdullah gedeeld op sociale media. Daarop schudt Abdullah de handen van medewerkers van de stichting Thraid. De organisatie deelde sinds de ramadan van vorig jaar in Jordanië bijna 320.000 maaltijden uit, met hulp van meer dan 2800 vrijwilligers.

Verder is op de beelden te zien dat Abdullah bidt in de moskee in Amman. De Al-Husseini-moskee werd in 1924 gebouwd.