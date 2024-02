Abdullah deelt onderscheidingen uit aan veteranen en nabestaanden

De Jordaanse koning Abdullah heeft woensdag medailles uitgedeeld aan oudgedienden van het leger van zijn land. De 62-jarige vorst, gehuld in militair uniform, overhandigde ook speldjes aan nabestaanden van gesneuvelde militairen.

Ook hield Abdullah een toespraak. De koning bedankte de aanwezigen voor hun getoonde inzet, en beschreef de veteranen als “rolmodellen voor toekomstige generaties”, meldt het hof op X.

Abdullah heeft zelf ook een verleden in het Jordaanse leger. Voor zijn troonsbestijging in 1999 startte hij in 1980 als trainingsofficier om veertien jaar later bevelhebber te worden van de Special Forces van zijn land. Zijn laatste titel, die van luitenant-generaal, kreeg hij een jaar voor de troonopvolging.