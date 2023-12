Abdullah dringt bij Macron aan op staakt-het-vuren in Gaza-oorlog

De Jordaanse koning Abdullah heeft donderdag in gesprek met de Franse president Emmanuel Macron aangedrongen op “een onmiddellijk staakt-het-vuren” in de oorlog tussen Israël en Hamas. Macron en Abdullah ontmoetten elkaar in de Jordaanse hoofdstad Aqaba, meldt het hof op X. De twee hadden het verder ook over de nijpende humanitaire situatie in de Gazastrook.

Het voortzetten van de oorlog heeft volgens Abdullah “rampzalige gevolgen voor de hele regio”. Een einde van de oorlog ziet de koning er alleen komen “als de internationale druk voor een staakt-het-vuren toeneemt”. Ook verzocht hij Macron zich in te spannen om het verstrekken van (nood)hulp aan Palestijnen in de Gazastrook te vergemakkelijken.

Verder sprak de 61-jarige vorst zijn zorgen uit over de situatie op de Westelijke Jordaanoever, waar Palestijnen sinds het begin van de oorlog veel meer worden geconfronteerd met geweld van kolonisten.

Ook hadden de twee het over “een duurzame oplossing” voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hierin ziet Abdullah een belangrijke rol weggelegd voor Frankrijk en de Europese Unie. Vrede, waarin regionale veiligheid en stabiliteit worden gegarandeerd, is volgens de koning alleen mogelijk met de totstandkoming van een tweestatenoplossing.