Abdullah en Rania staan stil bij aanbreken islamitisch nieuwjaar

Het Jordaanse koningshuis heeft woensdagavond stilgestaan bij het aanbreken van het islamitische nieuwe jaar. Op X wenste koningin Rania haar landgenoten “een gezegend hijri-jaar” toe. “We vragen God ons te helpen weg te gaan bij wat onze ziel bezwaart, en terug te keren naar wat onze harten rust geeft.”

Koning Abdullah deed een gebed waarin hij God vraagt om “goedheid en vrede te bestendigen voor onze Arabische en islamitische naties”.

In de Arabische en islamitische wereld wordt, anders dan in het Westen waar gebruik wordt gemaakt van een zonnekalender, de maankalender gehanteerd. De zogenoemde ‘hijri’ jaartelling begon 1447 jaar geleden en markeert het moment waarop de profeet Mohammed zijn geboortestad Mekka verliet en naar Medina trok, in het gebied dat nu Saudi-Arabië is.