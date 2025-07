Abdullah en sjeik VAE sturen tientallen hulptrucks naar Gaza

In opdracht van de leiders van beide landen, zijn zowel vanuit Jordanië als vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) onlangs tientallen trucks met hulpgoederen de Gazastrook binnengebracht. Dit gebeurde in opdracht van de Jordaanse koning Abdullah en sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan, meldden staatspersbureaus Petra en WAM.

Vanuit de VAE gingen dertien vrachtwagens naar de door oorlog verwoeste kuststrook. Jordanië liet in totaal veertig hulptrucks, met “voornamelijk essentiële voedselvoorraden”, naar Gaza sturen. De coördinatie van dat hulpkonvooi verliep in samenwerking met het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties, staat in een verklaring.

Naast het verstrekken van (nood)hulp over land, proberen beide leiders ook door verschillende andere hulpacties het lijden van de burgerbevolking in Gaza te verlichten. Zo werden tientallen keren luchtdroppings uitgevoerd, vinden er evacuaties voor medische behandelingen plaats en beschikt Jordanië over een veldhospitaal in de belegerde enclave.