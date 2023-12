Abdullah en Spaanse premier herhalen oproep voor staakt-het-vuren

De Jordaanse koning Abdullah heeft donderdag samen met de Spaanse minister-president Pedro Sánchez opnieuw gepleit voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. In een telefoongesprek met de 51-jarige premier sprak Abdullah ook zijn zorgen uit over de situatie op de Westelijke Jordaanoever, meldt het hof op X.

Zo waarschuwen ze de internationale gemeenschap voor “een verslechtering van de humanitaire situatie” en wordt “de noodzaak van het blijven werken aan het ononderbroken leveren van hulp” aan burgers in de Gazastrook benadrukt.

Verder had de 61-jarige vorst het ook over het belang van het beschermen van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, tegen “vijandige acties van extremistische kolonisten” daar.

Sinds het begin van de oorlog op 7 oktober zijn ruim 17.100 Palestijnen omgekomen door (lucht)aanvallen van het Israëlische leger, meldden lokale autoriteiten donderdag. Zeker 46.000 mensen raakten gewond als gevolg van de geweldsuitbarsting.