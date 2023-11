Abdullah: geen gedwongen verplaatsing van Palestijnen uit Gaza

De Jordaanse koning Abdullah heeft zich donderdag nog maar eens achter het standpunt van de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi geschaard, die zegt “tegen de gedwongen verplaatsing van Palestijnen uit Gaza” te zijn. Dit zei de 61-jarige vorst in een bericht op X.

Het mogelijk tegen hun wil uitzetten van Palestijnen uit de Gazastrook door Israël, noemt Abdullah “een rode lijn”. Ook waarschuwen beide landen Israël voor het in de weg blijven zitten van de Palestijnse kwestie. Net zoals veel andere landen in de regio, pleiten Egypte en Jordanië voor een tweestatenoplossing waarbij voor een toekomstige Palestijnse staat de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog van 1967 worden genoemd.

Woensdag was Abdullah nog in de Egyptische hoofdstad Caïro om het daar met al-Sisi te hebben over een mogelijk permanent staakt-het-vuren van de oorlog tussen Israël en Hamas. Beide partijen kwamen onlangs een gevechtspauze, die vrijdagochtend ingaat, voor de duur van vier dagen overeen. Hierin lijken zowel de Jordaanse koning als al-Sisi een opening te zien voor een definitief einde van het geweld dat al sinds 7 oktober voortduurt.