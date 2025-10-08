Abdullah jubelt over Nobelprijs voor Jordaanse wetenschapper

De Jordaanse koning Abdullah is erg ingenomen met de Nobelprijs voor de Palestijns-Jordaanse Amerikaan Omar Yaghi. In een bericht op X zegt de koning trots te zijn op de wetenschapper, die de Nobelprijs voor de Scheikunde deelt met de Japanner Susumu Kitagawa en de Brit Richard Robson.

“Zijn prestatie is de trots van Jordanië en draagt ​​bij aan de staat van dienst van Jordaniërs op alle terreinen”, aldus Abdullah. Volgens de koning bewijst de prijs dat Jordaniërs “een verschil kunnen maken, waar ze ook zijn.”

Kitagawa, Robson en Yaghi hebben zogenoemde metaal-organische frameworks (MOF) ontwikkeld. Dat zijn vaste stoffen met minieme gaatjes waar gasmoleculen in passen.