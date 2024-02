Abdullah mee met vlucht voor dropping noodhulp boven Gazastrook

Koning Abdullah heeft zondag met de Jordaanse luchtmacht boven de Gazastrook medische voorraden gedropt, meldt onder meer persbureau Reuters. De Jordaanse nieuwszender Roya News deelde op X beelden van de 62-jarige vorst, die te zien is in een militair toestel. De gedropte goederen zijn bedoeld voor het veldhospitaal dat het land heeft in de Gazastrook.

Ruim een week geleden vond de laatste dropping plaats. Die voerde de Jordaanse luchtmacht toen uit met de Nederlandse luchtmacht, die daarmee voor het eerst betrokken is geweest bij een dergelijke operatie.

Medio december vloog ook de dochter van het Jordaanse koningspaar, de 23-jarige prinses Salma, mee met de luchtmacht. Ook die vlucht was bedoeld voor de bevoorrading van het Jordaanse veldhospitaal in Gaza.