Abdullah ontmoet nieuwe Canadese premier voor het eerst

De Jordaanse koning Abdullah is in Canada. De vorst sprak maandag in Ottawa met premier Mark Carney. Het was hun eerste ontmoeting sinds Carneys aantreden in maart.

De koning en de premier bespraken manieren om het partnerschap tussen Jordanië en Canada te versterken, meldt het Jordaanse persbureau Petra. Ook kwamen de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten aan bod. Abdullah prees Carney onder meer voor de Canadese steun aan humanitaire inspanningen in Gaza.

De twee leiders waren het erover eens dat de oorlog in Gaza zo snel mogelijk moet stoppen en wezen op het belang van humanitaire en medische hulp aan burgers in de hele Gazastrook.