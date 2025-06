Abdullah ontvangt deel van door Israël geweigerde ministers

De Jordaanse koning Abdullah heeft een deel van de groep buitenlandministers die naar Ramallah zou afreizen uitgenodigd in de Jordaanse hoofdstad Amman. Dat meldt staatspersbureau Petra. Zaterdag weigerde de Israëlische regering de toegang tot de stad op de Westelijke Jordaanoever omdat het om een “provocerende bijeenkomst” zou gaan.

Met de buitenlandministers van Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein en de secretaris-generaal van de Arabische Liga heeft de 63-jarige vorst het zondag, in het bijzijn van kroonprins Hoessein, over “de internationale diplomatieke inspanningen om de oorlog in Gaza te stoppen”.

Eerder probeerde de delegatie, met ook nog afgevaardigden uit de Verenigde Arabische Emiraten, bijeen te komen in Ramallah. Dat bezoek werd tegengehouden door Israël. Er zou met de Palestijnse Autoriteit worden gesproken over de internationale erkenning van een toekomstige Palestijnse staat.