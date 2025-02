Abdullah op uitnodiging Trump naar Witte Huis

De Jordaanse koning Abdullah is volgende week dinsdag in het Witte Huis voor een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. De 63-jarige koning kreeg de uitnodiging zondagavond, meldt het hof op X.

Waar Abdullah het met Trump over gaat hebben is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend of de koning net als in 2018 wordt vergezeld door zijn echtgenote, koningin Rania.

Afgelopen week riep de 78-jarige president zowel Jordanië als Egypte op meer Palestijnse vluchtelingen uit Gaza op te nemen. Een oproep die door beide landen, en zaterdag ook door andere Arabische landen, werd verworpen. Onder meer Saudi-Arabië, Qatar en de Palestijnse Autoriteit vinden het onaanvaardbaar dat Palestijnen uit de kuststrook verdreven worden.