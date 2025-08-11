Abdullah overlegt over Gaza tijdens flitsbezoek aan Saudi-Arabië

Na een paar uur durend overleg over Gaza met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, is koning Abdullah van Jordanië maandag weer teruggekeerd naar zijn land. Dat meldt het hof op X. Abdullah werd tijdens zijn reis vergezeld door zijn zoon kroonprins Hoessein, de premier van het land en zijn minister van Buitenlandse Zaken.

Het overleg dat Abdullah met Bin Salman had, vond plaats in zijn paleis in de futuristische megastad Neom, die nog in ontwikkeling is. Naast gesprekken over “de bilaterale betrekkingen” tussen beide landen, spraken de twee verder “met name over de huidige situatie in Gaza en de Westelijke Jordaanoever”, staat in een verklaring.

Sinds het begin van de Gazaoorlog maakt de 63-jarige royal zich geregeld hard voor een staakt-het-vuren in de grotendeels verwoeste kuststrook. Om de nijpende situatie van Palestijnen enigszins te kunnen verlichten, coördineert Jordanië samen met nog wat andere landen de droppings van voedsel en hulpgoederen boven het gebied. Door het al maandenlang tegenhouden van hulp van internationale hulporganisaties door Israël, heerst er hongersnood onder grote delen van de bevolking in Gaza. Dagelijks komen burgers om door honger of ondervoeding.