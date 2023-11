Abdullah: Palestijnse zaak blijft centrale kwestie voor Jordanië

In een brief aan het hoofd van VN-commissie CEIRPP, dat zich inzet voor de rechten van Palestijnen, schrijft de Jordaanse koning Abdullah dinsdag dat “de Palestijnse zaak een centrale kwestie blijft voor Jordanië”. De 61-jarige vorst pleitte ook opnieuw voor een onmiddellijk einde van de oorlog tussen Israël en Hamas, meldt het hof op X.

Over het verminderd toelaten van noodhulp, medicijnen en brandstof door Israël zegt de Jordaanse koning dat door “het voortduren daarvan, de humanitaire situatie in de Gazastrook alleen maar verslechtert”. Een mogelijke bezetting van de Gazastrook of het instellen van bufferzones door Israël wijst hij “ten strengste” af.

Al sinds het begin van het huidige gewapende conflict, na de aanval van Hamas op 7 oktober, maakt Abdullah zich hard voor een staakt-het-vuren en het mogelijk maken van humanitaire hulp in de Gazastrook. Zo zette Jordanië er vorige week een tweede veldhospitaal op, vlak nadat Israël opdracht had gegeven tot evacuatie van de eerste locatie in het noorden van Gaza.