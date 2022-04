Abdullah praat met president Biden over Israëlische spanningen

De Jordaanse koning Abdullah heeft maandag gebeld met de Amerikaanse president Joe Biden. De twee spraken onder meer over de spanningen in Israël. De afgelopen tijd laaide het Palestijns-Israëlische conflict weer op, met onder meer Palestijnse aanslagen in Israël waarbij veertien doden vielen.

Volgens een verklaring van het Witte Huis bespraken de twee recente inspanningen om het geweld in Israël en de Westelijke Jordaanoever een halt toe te roepen. De president sprak ook de hoop uit dat de laatste week van de ramadan vreedzaam zal verlopen.

Zondag sprak Biden al met de Israëlische premier Naftali Bennett. Bennett informeerde de president over de Israëlische inspanningen om de Israëlisch-Palestijnse botsingen in de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem te beteugelen. Afgelopen weekend raakten minstens 57 Palestijnen gewond na confrontaties met de Israëlische politie rondom de moskee. Ook beloofde Biden dat hij in de komende maanden het land in het Midden-Oosten zal bezoeken.