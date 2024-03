Abdullah spreekt bij VN-baas zorgen uit over financiering UNRWA

Koning Abdullah heeft maandag in de Jordaanse hoofdstad Amman met VN-secretaris-generaal António Guterres gesproken over het belang van “het blijven steunen van UNRWA”. Dat meldt het hof op X. Eind januari trokken verschillende landen hun (financiële) steun in aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, na beschuldigingen van Israël dat UNRWA-medewerkers betrokken zouden zijn geweest bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober.

Net zoals Libanon, Syrië en de Palestijnse gebieden is Jordanië sterk afhankelijk van de hulp die UNRWA biedt. Volgens de organisatie huisvest het land, met ruim twee miljoen vluchtelingen, de meeste Palestijnen in de regio. De 62-jarige vorst benadrukte aan Guterres “dat vanwege de verslechterende omstandigheden in de Gazastrook, de noodzaak om onmiddellijke internationale inspanning bestaat om de humanitaire ramp daar te verzachten”. Ook verzekerde Abdullah “alles in het werk te stellen om humanitaire hulp Gaza binnen te krijgen”.

Een rapport van UNRWA, dat begin deze maand verscheen, spreekt eerdere beschuldigingen van Israël tegen. Die aantijgingen zouden voortkomen uit verklaringen van Palestijnse gevangenen die mogelijk mishandeld en gemarteld zouden zijn. Sindsdien hebben verschillende landen, met uitzondering van onder meer Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten, hun financiële steun aan de hulporganisatie weer hervat.