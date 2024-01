Abdullah uit bij VN-baas zorgen over toegang Gaza tot noodhulp

De Jordaanse koning Abdullah heeft zijn zorgen over de humanitaire situatie in de Gazastrook geuit aan António Guterres. De 61-jarige vorst besprak donderdag in een telefoongesprek met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties onder meer de slechte toegang van Palestijnen tot noodhulp, meldt het hof. Het Nederlandse Rode Kruis maakte eerder deze week bekend dat de verstrekking daarvan nagenoeg “onmogelijk” is geworden door het voortduren van de oorlog.

Verder herhaalde Abdullah zijn oproep voor een onmiddellijk staakt-het-vuren van de strijd tussen Israël en Hamas aan Guterres, die een dag eerder de Palestijnse en Egyptische president op bezoek had. Hij veroordeelde ook recente oproepen van Israëlische ministers om Palestijnen uit de Gazastrook te deporteren en in hun plaats Israëlische kolonisten te huisvesten, in gesprek met de VN-baas.

Sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober treedt de Jordaanse koning geregeld op als gesprekspartner voor internationale hulporganisaties. Zijn land is zelf direct betrokken bij het verstrekken van noodhulp, onder meer door medische voorraden te droppen voor de twee Jordaanse veldhospitalen in de Gazastrook.