Abdullah uit zorgen in Duitsland en Italië over geweld Gaza

De Jordaanse koning Abdullah heeft maandag in Italië en Duitsland zijn zorgen geuit over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij sprak in de ochtend in Rome met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en aan het einde van de middag ontving de Duitse president Frank-Walter Steinmeier hem in Berlijn.

Abdullah besprak de ontwikkelingen in Israël en Gaza met beiden en drong aan op meer noodhulp, meldt het Jordaanse persbureau Petra. De koning hoopt echter vooral steun te verzamelen om als internationale gemeenschap een einde te maken aan de oorlog. Volgens Abdullah lopen duizenden onschuldige Palestijnen gevaar als er geen einde komt aan het geweld. Ook waarschuwde hij dat de oorlog voor een hele nieuwe cyclus van conflicten kan zorgen.

Dinsdagochtend heeft Abdullah nog een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Zondag was de koning al bezoek bij de Britse premier Rishi Sunak.