Abdullah vraagt op klimaattop ook aandacht voor andere tragedies

Koning Abdullah van Jordanië heeft vrijdag tijdens de klimaattop COP28 in Dubai ook aandacht gevraagd voor “humanitaire tragedies”. Volgens hem kan er niet over klimaatverandering worden gepraat zonder daar ook rekening mee te houden. De koning verwees daarmee naar het geweld in Gaza.

“In Gaza leven mensen met weinig schoon water en een minimum aan voedselvoorraden. Klimaatbedreigingen vergroten de verwoestingen van de oorlog”, zei Abdullah volgens het Jordaanse persbureau Petra. De koning benadrukte daarom dat er altijd aandacht moet zijn voor “de meest kwetsbaren” bij het maken van afspraken.

Abdullah gaf als voorbeeld dat er momenteel meer dan een miljoen Palestijnen op de vlucht zijn en dat er tienduizenden gewond zijn geraakt of gedood in de oorlog tussen Israël en Hamas.

De koning vertelde ook over de Jordaanse initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan. Jordanië wil in 2030 31 procent van de elektriciteit opwekken uit duurzame energiebronnen.

Abdullah was niet de enige koning die vrijdag het woord nam in Dubai. Ook de Britse vorst Charles gaf een toespraak.