Abdullah waarschuwt voor toenemende spanning in Midden-Oosten

Koning Abdullah van Jordanië heeft dinsdag in Straatsburg het Europees Parlement gewaarschuwd voor de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. De koning sprak onder meer over de wederzijdse aanvallen van Israël en Iran.

“Met de uitbreiding van het offensief van Israël naar Iran is het niet te zeggen waar de grenzen van dit slagveld zullen ophouden. En dat is een bedreiging voor mensen overal”, zei de koning in Straatsburg.

Abdullah sprak ook uitgebreid over de “schaamtevolle” situatie in Gaza. “Hoe kan het dat wat twintig maanden geleden nog werd beschouwd als een gruweldaad, nu zo gewoon is dat het nauwelijks wordt opgemerkt?”, vroeg de koning zich af. “Wat er nu gebeurt in Gaza tart het internationaal recht, de morele normen en onze gemeenschappelijke waarden. We zijn getuige van de ene overtreding na de andere op de Westelijke Jordaanoever en de situatie verslechtert met de dag”, zei hij later. “Dit conflict moet eindigen. En de enige oplossing ligt in rechtvaardige vrede, internationaal recht en wederzijdse erkenning.