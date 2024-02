Abdullah warm onthaald door Franse president Macron

Koning Abdullah heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de Franse president Emmanuel Macron. Het Jordaanse staatshoofd werd ontvangen op het Élysée, de officiële presidentiële residentie in Parijs.

De koning en Macron zien elkaar de laatste jaren geregeld. Zo bezocht de Franse president Abdullah in december nog in Jordanië en hadden de twee die maand ook al een gesprek tijdens de klimaattop in Dubai. Dat de twee het goed met elkaar kunnen vinden, was ook duidelijk te zien bij de ontvangst. Fotografen legden vast dat de twee een warme knuffel gaven voordat ze naar binnen gingen.

Het bezoek van Abdullah is de volgende in een hele reeks aan verscheidene wereldleiders. Aanleiding is de aanhoudende oorlog tussen Israël en Hamas. De koning maakt zich al lange tijd hard voor een staakt-het-vuren.

Donderdag was de Jordaanse vorst nog in Londen voor een gesprek met de Britse premier Rishi Sunak en maandag ging hij langs bij de Amerikaanse president Joe Biden.