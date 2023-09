Aboutaleb na bezoek Alexia: dag van zowel blijdschap als verdriet

Het bezoek van prinses Alexia aan Rotterdam en de situatie rond de aardbeving in Marokko zorgen voor burgemeester Ahmed Aboutaleb voor “een dunne lijn tussen blijdschap en verdriet”. Dat zei de burgervader, die geboren is in Marokko, zaterdag na afloop van het eerste werkbezoek van de 18-jarige prinses.

Het dodental van de aardbeving is inmiddels opgelopen naar 820. Rond 05.00 uur ’s ochtends werd de burgemeester wakker en hoorde hij het nieuws. “Het is een vreselijke dag voor de Marokkaanse gemeenschap in Nederland”, aldus de burgemeester.

Zelf heeft Aboutaleb, geboren in Beni Sidel in het Rifgebergte, geen familie in het getroffen gebied. “Wel vrienden. Die heb ik vanochtend gebeld en die maken het goed”, zegt hij. “Maar een mensenleven is een mensenleven, dus ik hoop dat de Marokkanen in staat zullen zijn om elkaar vast te houden.” De Marokkaanse vlag hangt in Rotterdam inmiddels halfstok.

Prinses Alexia kwam zaterdag naar Rotterdam om het schip Vox Alexia te dopen. De burgemeester vond het “prachtig” dat de prinses het “prachtig mooie schip” kwam inaugureren.