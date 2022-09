Accession council komt bijeen voor proclamatie koning Charles III

In St. James’s Palace in Londen is de Accession Council bijeengekomen voor de officiële proclamatie van koning Charles III. Die werd direct na het overlijden van koningin Elizabeth donderdag koning, maar de taak van de raad is dat te bevestigen en de officiële naam van de nieuwe monarch af te kondigen. Pas veel later vindt de kroning plaats. In het geval van Elizabeth zat er anderhalf jaar tussen haar troonsopvolging in 1952 en de kroning in 1953.

De Accession Council bestaat zaterdag uit enkele honderden leden. Dat zijn onder anderen leden van de Privy Council, het adviesorgaan van de Britse monarch, voormalige premiers, leden van het Lager- en Hogerhuis, bisschoppen, rechters en de burgemeester en wethouders van Londen.

Nadat de raad de nieuwe koning tot Charles III heeft uitgeroepen, doen heralden hetzelfde vanaf het balkon van Buckingham Palace en op Trafalgar Square, dat als het centrale punt van Londen geldt. Daarna gebeurt hetzelfde in Edinburgh, Windsor en York.