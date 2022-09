Accession Council roept Charles officieel uit tot koning

Charles wordt zaterdag officieel benoemd tot koning door de Accession Council, of toetredingsraad. Hij was al koning op het moment dat Elizabeth haar laatste adem uitblies, maar de raad bevestigt de opvolging formeel. De ceremonie zal voor het eerst live op televisie uitgezonden worden.

De raad maakt vaak ook de naam van de toekomstige koning bekend. Charles liet donderdag al weten dat hij als koning zijn naam niet verandert en de naam Charles III zal dragen.

De Accession Council is een ceremonieel orgaan dat enkel na de dood van de monarch samenkomt in St. James’s Palace in Londen. In de raad zitten alle zevenhonderd leden van de Privy-raad, het adviesorgaan van het staatshoofd. Normaal komt de Accession Council samen op de dag na het overlijden van de vorst. Doordat Elizabeths dood pas donderdagavond bekend werd gemaakt, is het een dag uitgesteld.

Een uur na de benoeming wordt Charles III ook vanaf het balkon van Buckingham Palace en op Trafalgar Square uitgeroepen tot koning. In de komende dagen zal hij de verschillende delen van het koninkrijk bezoeken.

Zaterdag leggen de leden van het Britse Lagerhuis ook de eed van trouw af aan koning Charles. De parlementariërs stellen een condoleanceboodschap op aan de nieuwe koning. Vrijdag heeft het Lagerhuis een herdenking gehouden voor koningin Elizabeth.