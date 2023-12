Achternicht herstelde van blessure in zwembad van de Queen

Sophie Winkleman, de vrouw van koningin Elizabeths achterneef Frederick Windsor, herstelde met hulp van de Queen van botbreuken na een auto-ongeluk in 2017. Elizabeth bood haar destijds aan om het zwembad van Buckingham Palace te gebruiken tijdens haar revalidatie, vertelt Winkleman aan het Britse tijdschrift Tatler.

De 43-jarige actrice had meerdere breuken in haar rug en voet en blikt terug op een gesprek dat ze toen met de koningin had. “Ze zei: dat kunnen we niet hebben. Je moet het water in. Ze vertelde ons dat paarden zwemmen als ze hun rug breken en dus liet ze me haar zwembad van Buckingham Palace gebruiken.”

Volgens Winkleman is ze daardoor hersteld. “Het was zo attent.”

Goede band

Haar man is 53e in de lijn van troonopvolging. Windsor heeft een goede band met koning Charles. Winkleman noemt de vorst een “hele hechte vriend”.

Windsor is de zoon van prins Michael van Kent, een volle neef van Elizabeth. Windsor en Winkleman trouwden in 2009 en hebben twee kinderen.