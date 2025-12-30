Acteur Idris Elba wordt geridderd

Idris Elba mag zich voortaan ridder noemen. Hij staat op de lijst van de zogeheten New Year Honours, die door de Britse overheid is gepubliceerd. De Britse acteur wordt geridderd voor zijn inzet voor jongeren.

Op de erelijst van dit jaar staan meer prominenten uit de wereld van entertainment. Zo wordt actrice en komiek Meera Syal benoemd tot Dame en zijn er ook koninklijke onderscheidingen voor televisiepresentator Richard Osman, komiek Matt Lucas en acteur Warwick Davis. Zangeressen Cynthia Erivo en Ellie Goulding mogen zich voortaan Member of the Order of the British Empire (MBE) noemen.

Ook de sportwereld is goed vertegenwoordigd in de New Year Honours. Onder anderen voetbalster Leah Williamson en atlete Paula Radcliffe krijgen een onderscheiding. De Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman van het Engelse nationale voetbalteam is benoemd tot Honorary Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (DBE) voor haar uitzonderlijke bijdrage aan het voetbal.