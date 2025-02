Acteurs verrassen Camilla tijdens paleisreceptie

De Britse koningin Camilla heeft dinsdagavond een grote groep bekende acteurs ontvangen op Buckingham Palace. Op de receptie voor leden van The National Theatre werd de vorstin verrast met een scène uit het toneelstuk The Importance of Being Earnest.

Het evenement trok grote namen als Cate Blanchett, Andrew Garfield, Lesley Manville en James Corden. Terwijl Camilla, beschermvrouwe van het theatergezelschap, zich onder haar gasten mengde, werd ze plots onderbroken door actrice Sharon D. Clarke, gekleed als Lady Bracknell uit The Importance of Being Earnest. Ze werd meegenomen naar de troonzaal waar Clarke samen met Ncuti Gatwa en Hugh Skinner de koningin trakteerde op een korte uitvoering.

Na afloop onthulde Camilla dat het toneelstuk “een van mijn favorieten” was. Volgens Britse media grapte ze dat ze misschien wel wat van Lady Bracknells extravagante sieraden zou willen lenen. “Het zou perfect zijn voor een staatsbanket”, aldus de koningin.

In een toespraak na de voorstelling bedankte Damon Buffini, voorzitter van The National Theatre, de koningin dat zij haar huis “mochten binnenvallen”. “Het is absoluut fantastisch dat u onze beschermvrouwe bent. Het betekent enorm veel voor ons om uw steun te hebben”, zei Buffini, die Camilla meteen uitnodigde voor een bezoek. “We zouden u graag vaker zien. U kunt uw wederhelft ook meenemen als u wilt, we beloven dat het niet te lang zal duren.”