Activiste Shakira sprak de koning: wij wilden ze hier niet hebben

Activiste Shakira Wafula (31) was een van de mensen die dinsdag met koning Willem-Alexander en koningin Máxima in gesprek ging over de mensenrechtensituatie in het land. Eigenlijk wilde Wafula niet aanschuiven, maar ze was bang dat de andere aanwezigen niet kritisch durfden te zijn op de koning en ging daarom toch. “Kenianen hadden al duidelijk gemaakt: we willen jullie hier niet. Waarom willen jullie dan toch komen? Dat wilde ik echt van ze weten”, vertelt Wafula na afloop aan het ANP.

De 31-jarige fitnessinstructrice gaat regelmatig de straten van Nairobi op om te demonstreren tegen de regering van president William Ruto. Sinds zijn aantreden in 2022 is er veel onrust in het land. Bij protesten over corruptie, inflatie en werkloosheid zijn volgens mensenrechtenorganisaties tientallen Kenianen ontvoerd. Tientallen mensen kwamen om het leven. Er werd een petitie opgezet tegen het staatsbezoek: 22.000 mensen hebben hun handtekening gezet.

Precies vanwege die petitie wilde Wafula een stevig gesprek met het koningspaar voeren. Bang voor de ontvoeringen is ze niet. “Ik heb geleerd dat bang door het leven gaan geen zin heeft”, zegt ze. “Juist door mijzelf in de media te laten zien, verklein ik de kans op een ontvoering. Als ik verdwijn, merkt iedereen dat meteen.” Wafula is online een bekend gezicht: een video waarin ze door agenten wordt meegenomen ging viraal. Ze staat sindsdien bij andere activisten bekend als “het gezicht van moed”.

Sterkere boodschap

Wafula hoopt dat het gesprek meer in gang zet. Ze hoopt dat het Nederlandse koningspaar en de Keniaanse regering serieuze gesprekken met elkaar gaan voeren, zodat er echt iets verandert. Ook hoopt ze dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de doden en ontvoeringen worden gestraft.

De koning zei tegen zijn gesprekspartners dat hij juist op staatsbezoek wilde komen, omdat Kenia en Nederland al zestig jaar een sterke band hebben van “gelijke partners en vrienden”. “En dan moet je eerlijk zijn tegen elkaar. En dat op het hoogste niveau”, zei hij. Wafula snapt de afwegingen van de koning, maar had het sterker gevonden als hij het bezoek toch had geannuleerd. “Dat was een sterkere boodschap geweest.”