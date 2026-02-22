Activisten hangen foto van Andrew na arrestatie op in Louvre

Activisten hebben in het Louvre in Parijs een foto van de Britse oud-prins Andrew opgehangen. Het gaat om een inmiddels bekende foto van afgelopen donderdag, waarop Andrew onderuitgezakt op de achterbank van zijn auto zit na een urenlang politieverhoor.

De actiegroep Everyone Hates Elon heeft beelden gedeeld waarop te zien is dat iemand de ingelijste foto aan de muur hangt. De foto is voorzien van het onderschrift “Nu zweet hij”, als knipoog naar Andrews bewering dat hij nooit zweet.

Andrew werd donderdag opgepakt voor een ambtsmisdrijf en uren later weer vrijgelaten. Volgens Britse media wordt hij ervan verdacht als handelsgezant vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. Andrew komt veelvuldig voor in de Epstein-files, wat ertoe leidde dat zijn titels werden afgenomen. Hij is vooralsnog niet aangeklaagd.

Het incident gebeurt terwijl het Louvre onder vuur ligt vanwege de gebrekkige beveiliging na een spraakmakende juwelenroof afgelopen oktober.