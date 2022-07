Actrice Joanna Lumley krijgt onderscheiding van prinses Anne

Joanna Lumley heeft donderdag een onderscheiding gekregen op Buckingham Palace. Die kreeg de Britse actrice uit handen van prinses Anne, de dochter van koningin Elizabeth.

“Gefeliciteerd Dame Joanna Lumley!”, schrijft het Britse koninklijk huis in een tweet. Lumley, die onder meer in Absolutely Fabulous en Falling for Figaro speelde en mensenrechtenactiviste is, kreeg de onderscheiding voor haar bijdrage aan “drama, entertainment en goede doelen”.

Bij het bericht wordt ook een foto gedeeld van de actrice, die een doosje met een roze medaille omhoog houdt en lachend in de camera kijkt. Op de medaille staat: For God and the Empire (voor God en het Rijk). Lumley draagt een outfit in dezelfde kleur als de medaille: een roze jasje, hoed met roze linten en bovendien roze lippenstift.

Lumley werd een paar maanden geleden benoemd tot Dame voor haar verdiensten. “Volledig onverwacht” en “bijzonder”, vond de actrice dat toen volgens de BBC.