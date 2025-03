Adelborst prinses Leonor arriveert in Uruguay

Na twee weken varen heeft prinses Leonor van Spanje weer voet aan wal gezet. Het marineopleidingsschip met daarop de 19-jarige troonopvolgster is aangekomen in Montevideo in Uruguay, melden Spaanse media.

De Juan Sebastián de Elcano was afkomstig uit Salvador de Bahia. Net als in Brazilië werd de bemanning in de haven feestelijk onthaald. De adelborsten krijgen nu de kans om de stad te verkennen.

De vorige stop leverde in Spanje nog enige ophef op nadat er foto’s van haar waren gemaakt toen ze in haar vrije tijd werd ‘betrapt’ op een feest.

De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia volgt momenteel een opleiding tot officier bij de marine. Ze is in totaal een half jaar onderweg met het opleidingsschip.