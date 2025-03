Adviseur koning belde Hiv Vereniging na ’taboe’-opmerking

De adviseur van koning Willem-Alexander heeft contact opgenomen met de Hiv Vereniging naar aanleiding van een opmerking die hij maakte tijdens zijn staatsbezoek aan Kenia. Dat liet een woordvoerder van de organisatie aan het ANP weten. De koning zei in Kenia dat er op hiv in Nederland “geen taboe” meer rust, omdat niemand meer aan de ziekte overlijdt.

Hiv Vereniging-voorzitter Loek Elsenburg had dinsdag telefonisch contact met de adviseur, laat een woordvoerder van de organisatie weten. “In dat gesprek kwam naar voren dat het een en ander weliswaar onhandig was geformuleerd in de spontaniteit van het moment, maar dat hij wel goed geïnformeerd zou zijn”, aldus de zegsman.

De Hiv Vereniging nodigt de koning op korte termijn alsnog uit voor een werkbezoek. “Opdat hij een actueel beeld kan opdoen over wat het betekent anno nu om hiv te hebben, en hoe verouderde beelden (‘hiv komt alleen voor onder homo’s) eraan bijdragen dat diagnoses gemist worden, bijvoorbeeld bij heterovrouwen, die daardoor te laat in de zorg komen. Met alle schadelijke zorgen van dien. Het zou erg mooi zijn als een bezoek van de koning eraan kan bijdragen dat we hierin een slag slaan.”

Stichting Hiv Monitoring schat dat er in Nederland nog zo’n 1400 personen hiv hebben zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn, benadrukt de Hiv Vereniging.