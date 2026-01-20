Advocaat: Artikelen over Harry waren aangrijpend en schadelijk

De advocaat van prins Harry is dinsdag in de rechtbank in Londen dieper ingegaan op de aanklachten van de prins tegen Associated Newspapers (ANL), de uitgever van de Daily Mail en de Mail on Sunday. Advocaat David Sherborne noemde de artikelen die tussen 2001 en 2013 over Harry in de kranten verschenen “zeer aangrijpend” en “schadelijk”.

Sherborne zei, zo meldt Sky News, dat bepaalde details in de artikelen mogelijk ook “ernstige gevolgen voor de veiligheid” hadden kunnen hebben. Een voorbeeld daarvan is een artikel waarin de vluchtdetails van Harry’s toenmalige vriendin Chelsy Davy werden gedeeld. Volgens Sherborne ontving de betreffende journalist de informatie via een privédetective.

In een ander artikel stond te lezen dat Harry zijn vriendin een set huissleutels had gegeven. Volgens Sherborne opnieuw informatie die alleen via een privédetective kon worden verkregen. Sherborne zegt dat Harry stress en “paranoia” ervoer door de publicaties. “Is het een wonder dat hij er zo over denkt?”, vroeg de advocaat aan de rechtbank.

Het is de tweede dag van het proces waarin een groep prominente Britten het opneemt tegen ANL. Naast prins Harry zijn dat onder anderen Liz Hurley en Elton John. De prominenten menen dat de uitgever hun privacy stelselmatig heeft geschonden. Associated Newspapers Limited ontkent alle aantijgingen. Prins Harry en ook Hurley zijn opnieuw aanwezig in de rechtszaal.