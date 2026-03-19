Advocaat: familiesituatie Høiby maakt strafzaak extra zwaar

Het feit dat Marius Borg Høiby de zoon is van de Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft de rechtszaak tegen hem extra zwaar gemaakt. Dat stelde zijn advocaat Petar Sekulic donderdag in het openingspleidooi volgens Noorse media. Los van alle extra aandacht zou vooral de impact op zijn familie, van wie hij veel houdt, hem zwaar vallen.

Zijn advocaten betoogden dat het gedrag van Høiby soms als “slecht” kan worden bestempeld, maar dat dit niet strafbaar is. Hij zou daarom niet veroordeeld moeten worden voor “onsympathiek” gedrag. De Noorse krant VG zag dat Høiby tijdens het pleidooi voorovergebogen over de tafel zat en aan het tekenen was.

Het is de laatste zittingsdag in de zaak tegen Høiby. Hij wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten. Een aantal van deze beschuldigingen, waaronder drugstransport en mishandeling, heeft hij bekend. De zwaarste aantijging, verkrachting, ontkent hij. Zijn advocaat wil dan ook dat hij daarvoor wordt vrijgesproken. Woensdag eiste het Noorse Openbaar Ministerie zeven jaar en zeven maanden cel tegen Høiby.

Het Noorse Openbaar Ministerie erkende eerder dat de media-aandacht voor Høiby en de vermeende slachtoffers groot is geweest. Maar dat wordt niet gezien als reden voor strafvermindering.