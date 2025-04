Advocaat: geen risicoanalyse bij stopzetten beveiliging Harry

Op de eerste dag van de behandeling van het hoger beroep in de zaak over de beveiliging van prins Harry heeft zijn juridische team gezegd dat er geen “risicoanalyse” is geweest bij het besluit hem geen politiebescherming meer te geven. Daarbij werden recente veiligheidsincidenten aangehaald zoals een wilde achtervolging door New York en bedreigingen uit de hoek van terreurgroep Al-Qaeda, melden Britse media.

Een risicoanalyse was volgens de advocaat van prins Harry ten onrechte als “optioneel of discretionair” bestempeld door het Uitvoerend Comité voor de Bescherming van Royalty en Publieke Figuren (RAVEC). “In plaats daarvan kwam RAVEC met een ander, zogenaamd op maat gemaakt proces, wat zoals die benaming al duidelijk maakt, op niemand anders wordt toegepast”, zei Shaheed Fatima. “De appellant accepteert niet dat op maat gemaakt beter betekent, het betekent dat hij is uitgekozen voor een andere, ongerechtvaardigde en mindere behandeling.”

Harry en zijn vrouw Meghan werden in mei 2023 achtervolgd door paparazzi in New York. Dat gebeurde nadat de twee een prijsuitreiking hadden bijgewoond. De prins meldde destijds dat de achtervolging zou hebben geleid tot “meerdere bijna-aanrijdingen met andere bestuurders op de weg, voetgangers en agenten van de politie van New York”.

De hertog van Sussex vecht een eerder besluit van de rechter aan, die vorig jaar oordeelde dat Harry niet “oneerlijk en onwettig” zou zijn behandeld bij het stopzetten van zijn beveiliging. De bescherming van de jongste zoon van koning Charles werd in 2020 stopgezet toen hij stopte als werkend lid van de koninklijke familie.

De zaak gaat woensdag verder.