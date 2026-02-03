Advocaat Høiby kritisch over rol media bij start rechtszaak

De advocaat van Marius Borg Høiby, Ellen Holager Andenæs, is kritisch op de rol van de media in de zaak rondom de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. In haar openingsverklaring stelde ze volgens Noorse media dat Høiby tot dusver allesbehalve normaal is behandeld.

Andenæs vroeg welke andere verdachte in een strafzaak al in meer dan 10.000 nieuwsartikelen is verschenen en waarover meerdere boeken worden geschreven. “Het is voor mij eigenlijk niet mogelijk om te beschrijven hoe dit de afgelopen anderhalf jaar invloed heeft gehad op Marius’ leven en geestelijke gezondheid”, vervolgde ze.

Volgens de advocaat werd de nu 29-jarige Høiby sinds het eerste moment dat hij werd beschuldigd “aan de schandpaal genageld” door de media. “En het zou vreemd zijn als iemand die zo lang het onderwerp is van een dergelijke tsunami van negatieve publiciteit, niet het gevoel zou krijgen dat hij alle controle over zijn leven en lot verliest.”

De advocaat reageerde daarmee indirect op de openingsverklaring van de officier van justitie. Sturla Henriksbø herinnerde de rechters er eerder dinsdag aan dat Høiby moet worden berecht als elke andere persoon die voor de rechter moet verschijnen, ondanks zijn banden met de koninklijke familie.