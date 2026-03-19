Advocaat Høiby noemt vergelijking van ex met Pelicot ‘absurd’

De advocaat van Marius Borg Høiby noemt de vergelijking tussen vermeend slachtoffer Nora Haukland en Gisèle Pelicot “absurd”. De influencer en ex-vriendin van Høiby werd eerder tijdens de rechtszaak door de aanklager vergeleken met Pelicot, een slachtoffer van jarenlang seksueel misbruik door haar echtgenoot en tientallen andere mannen. Advocaat Petar Sekulic pleit donderdag voor vrijspraak voor Høiby van de vermeende mishandeling van Haukland.

“Pelicot, met haar heldhaftige aanpak van een extreem moeilijke situatie, wordt dus vergeleken met een influencer met een duidelijk financieel motief. Dat vind ik onredelijk”, zei advocaat Sekulic donderdag volgens Noorse media. Høiby en Haukland waren ongeveer een jaar samen, van 2022 tot 2023. Haukland heeft verklaard dat er herhaaldelijk sprake was van geweld, woede-uitbarstingen en beledigingen tijdens hun relatie. Volgens het Noorse Openbaar Ministerie wijzen incidenten erop dat Haukland onder een angstregime leefde.

Donderdag is de laatste zittingsdag in de rechtszaak tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit en houdt zijn advocaat een slotpleidooi. Høiby wordt verdacht van vier verkrachtingen en mishandeling. Ook in de verkrachtingszaken pleiten de advocaten van Høiby donderdag voor vrijspraak. Woensdag eiste het Noorse Openbaar Ministerie zeven jaar en zeven maanden cel.

“Ik ben het niet eens met de beschrijving van het angstregime,” zei Høiby’s advocaat Sekulic tijdens zijn pleidooi. Hij vindt de relatie van Høiby en Haukland “gelijkwaardig”.

Het Openbaar Ministerie vindt dat Høiby geen strafvermindering moet krijgen, noch voor bekentenissen, samenwerking, lange verwerkingstijd van de zaak of uitgebreide media-aandacht.