Advocaat Høiby pleit voor vrijspraak van verkrachtingen

De advocaat van Marius Borg Høiby heeft voor vrijspraak gepleit in vier verkrachtingszaken. Raadsman Petar Sekulic deed dat donderdag in zijn slotpleidooi, meldt de Noorse krant VG. “Er zijn geen bewijzen in de zaak die erop wijzen dat Marius veroordeeld kan worden voor de verkrachtingen. In geen van deze vier gevallen”, verkondigde hij. Sekulic beschuldigt de slachtoffers ervan de waarheid niet te vertellen.

Donderdag is de laatste zittingsdag in de rechtszaak tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Høiby wordt van zo’n veertig strafbare feiten beschuldigd, waaronder vier verkrachtingen. Een aantal van de beschuldigingen, waaronder mishandeling, heeft Høiby bekend. De verkrachtingen ontkent hij. Woensdag eiste het Noorse Openbaar Ministerie zeven jaar en zeven maanden cel tegen Høiby.

Advocaat Sekulic betoogde dat de omstandigheden en het aangedragen bewijs ruimte laten voor Høiby’s onschuld wat betreft de vermeende verkrachtingen. “Dit zijn realistische mogelijkheden, en dan zou hij moeten worden vrijgesproken. Er is op zijn minst redelijke twijfel”, pleitte hij.

‘Zeer vrijwillig’

De vrouwen die volgens het Openbaar Ministerie door Høiby verkracht werden, sliepen toen hij ze betastte en filmde. Sekulic is van mening dat niet bewezen is dat ze sliepen en wees erop dat een slaapexpert in zijn verklaringen niet kon vaststellen dat de slachtoffers sliepen. “Ik houd me niet bezig met dames die niet wakker zijn. Dat heb ik nu al een miljoen keer gezegd,” zei Høiby zelf in de rechtbank.

Tijdens het pleidooi beschuldigde advocaat Sekulic onder anderen het slachtoffer uit Skaugum van liegen en tegenstrijdige verklaringen over de vermeende verkrachting in december 2018. “Mijn voorlopige conclusie is dat niet buiten redelijke twijfel is bewezen dat zij niet in staat was zich tegen zijn handelingen te verzetten.” Ook zegt hij dat het contact tussen Høiby en de verdachte uit Lofoten “zeer vrijwillig” was.