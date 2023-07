Advocaat tabloid: geheime deal Harry iets uit Alice in Wonderland

Volgens de uitgever van tabloid The Sun zou er in het verleden geen geheime deal zijn gesloten tussen prins Harry en News Group Newspapers (NGN), zodat hij niet naar de rechter zou stappen wegens illegaal afluisteren. De vermeende claim zou volgens advocaten van NGN zelfs thuishoren in boeken als Alice in Wonderland, zeiden zij woensdag volgens Britse media tegen de rechtbank.

Volgens Harry zou er elf jaar geleden een geheime deal zijn gesloten tussen het paleis en de uitgever van tabloids als The Sun. Harry zou geen zaak maken van het feit dat hij illegaal zou zijn afgeluisterd, in ruil voor excuses en een schadevergoeding van de uitgever. Volgens de Britse prins waren Buckingham Palace en NGN hiervan op de hoogte, maar dat is volgens de uitgever totaal niet zo. Harry zette uiteindelijk alsnog de stap naar de rechter en klaagde NGN aan voor het illegaal aftappen van telefoongesprekken.

“Deze overeenkomst was zo geheim dat niemand, behalve de eiser, ervan afwist. Het is een bizarre situatie”, zei advocaat Anthony Hudson namens NGN. Volgens hem is er geen enkel bewijs dat de afspraak in 2012 gemaakt zou zijn tussen het paleis en de uitgever. “Er zit een gapend gat in de zaak van de eiser. Dit komt alleen voor in Alice in Wonderland.”

Hudson kan er bovendien met zijn hoofd niet bij dat Harry zo lang gewacht heeft om alsnog naar de rechter te stappen. “Die vertraging is onverklaarbaar, er is geen verklaring voor de enorme vertraging bij het indienen van een dergelijke aanklacht. Het wordt nu overduidelijk dat deze zaak in werkelijkheid een constructie is van zijn advocaten.”